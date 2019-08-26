"Парахоботики узбагойтесь": Богдан "оправдался" за Сен-Тропе
"Парахоботики узбагойтесь": Богдан «оправдался» за Сен-Тропе
Намедни глава ОП Андрей Богдан засветился в уютненьком французском городке Сен-Тропе. Как и ожидалось, многие принялись критиковать политика. Тот не смутился и дал ответ в Facebook.
"Парахоботики узбагойтесь))) В свободное от работы время, куда хочу туда иду, - Хочу на свадьбу в Сан Тропе. Хочу на фронт в Пески))) Принципиально - не воровать (но этого Вам не понять)", - написал политик и поделился публикацией, датированной 2015 г.
Можете и сами оценить фото. Фото раз.
Фото два.
И самое яркое.
Отметим, что часть пользователей сети оценила креатив главы ОП.
А часть не очень.
Но это уже совершенно другая история.
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