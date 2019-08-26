"Парахоботики узбагойтесь": Богдан "оправдался" за Сен-Тропе

"Парахоботики узбагойтесь": Богдан «оправдался» за Сен-Тропе

Намедни глава ОП Андрей Богдан засветился в уютненьком французском городке Сен-Тропе. Как и ожидалось, многие принялись критиковать политика. Тот не смутился и дал ответ в Facebook.

"Парахоботики узбагойтесь))) В свободное от работы время, куда хочу туда иду, - Хочу на свадьбу в Сан Тропе. Хочу на фронт в Пески))) Принципиально - не воровать (но этого Вам не понять)", - написал политик и поделился публикацией, датированной 2015 г.

Можете и сами оценить фото. Фото раз.

Фото два.

И самое яркое.

Отметим, что часть пользователей сети оценила креатив главы ОП.