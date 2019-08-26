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"Парахоботики узбагойтесь": Богдан "оправдался" за Сен-Тропе

12:30
"Парахоботики узбагойтесь": Богдан «оправдался» за Сен-Тропе - фото 1
"Парахоботики узбагойтесь": Богдан «оправдался» за Сен-Тропе

Намедни глава ОП Андрей Богдан засветился в уютненьком французском городке Сен-Тропе. Как и ожидалось, многие принялись критиковать политика. Тот не смутился и дал ответ в Facebook.

Богдан в Сен-Тропе: Сеть разорвало от МЕМОВ

"Парахоботики узбагойтесь))) В свободное от работы время, куда хочу туда иду, - Хочу на свадьбу в Сан Тропе. Хочу на фронт в Пески))) Принципиально - не воровать (но этого Вам не понять)", - написал политик и поделился публикацией, датированной 2015 г.

'Парахоботики узбагойтесь': Богдан 'оправдался' за Сен-Тропе - фото 186542

Можете и сами оценить фото. Фото раз.

'Парахоботики узбагойтесь': Богдан 'оправдался' за Сен-Тропе - фото 186545

Фото два.

'Парахоботики узбагойтесь': Богдан 'оправдался' за Сен-Тропе - фото 186543

 

И самое яркое.

'Парахоботики узбагойтесь': Богдан 'оправдался' за Сен-Тропе - фото 186544
Отметим, что часть пользователей сети оценила креатив главы ОП.
'Парахоботики узбагойтесь': Богдан 'оправдался' за Сен-Тропе - фото 186546

А часть не очень.

'Парахоботики узбагойтесь': Богдан 'оправдался' за Сен-Тропе - фото 186547
Но это уже совершенно другая история.
Напомним, Свинарчука застукали с таинственной блондинкой – ФОТО, ВИДЕО.
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