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Богдан улетел на отдых в Турцию – СМИ (ФОТО)

Вчера, 22:00
Богдан улетел на отдых в Турцию – СМИ (ФОТО) - фото 1
Богдан улетел на отдых в Турцию – СМИ (ФОТО)

Глава ОП Андрей Богдан в очередной раз улетел на отдых. На этот раз не в Сен-Тропе.

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Об этом сообщают СМИ.

Как передают источники, 3 октября Андрея Богдана заметили в аэропорту Анкары (Турция) в обществе застройщика Андрея Ваврыша.

Богдан улетел на отдых в Турцию – СМИ (ФОТО) - фото 189108

Дальше- больше. Немного погодя товарищ главы ОП выложил в Facebook cовместное фото с женой на фоне каппадокийского пейзажа.

Богдан улетел на отдых в Турцию – СМИ (ФОТО) - фото 189106

Схожий снимок опубликовала и Анастасия Сличная (подруга Богдана – прим. ред.).

Богдан улетел на отдых в Турцию – СМИ (ФОТО) - фото 189107

Можно предположить, что две пары проводили досуг вместе.

Напомним, что на августовские праздники глава ОП Андрей Богдан отправился на свадьбу в Сен-Тропе. Политик попытался оправдаться за свой отдых. Но получилось не очень. Но один плюс от его поездки все же имеется: вояж главы ОП послужил предметом для многих мемов и шуток. Собрали для вас лучшие из них.

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Андрей Богдан Турция отдых Новости Украина
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