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В "Слуге народа" есть больные люди – Богдан

15:30
В "Слуге народа" есть больные люди – Богдан - фото 1
В "Слуге народа" есть больные люди – Богдан

Глава ОП Андрей Богдан заявил о том, что в "Слуге народа" есть "больные люди".

В "Слуге народа" назрел раскол. Что происходит?

Об этом он рассказал в интервью BBC.

"Там (в "Слуге народа" – прим. ред.) есть сумасшедшие люди, психически больные. Срез общества. Наука не установила, кто такой психически здоровый человек, у каждого из нас есть фобии, и у вас, и у меня. Нет эталона психически здорового человека”, - заявил политик и тут же подчеркнул, что несмотря на это все они одна команда.

"Мы все одна команда. Если кто-то там выйдет из команды и перестанет быть частью нашей команды - пожалуй, мы будем расценивать его врагом", - сказал Богдан.

Напомним, что об определенных разногласиях в среде Команды Зе заявлял и глава фракции "СН" Давид Арахамия. По его словам, в "зеленой" среде есть "пророссийски настроенные люди". Однако их будут перевоспитывать. А вот как именно - нардеп не уточнил.

Напомним, "наследник Супрун" вляпался в расистский скандал. Глава МОЗ дала ответку.

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Андрей Богдан Партия Слуга народа Новости Украина
BBC
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