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Экс-невестка Ющенко выводила деньги из молдавских банков по схеме Коломойского

13:00
Елизавета Ющенко прогнала через свой счет 50 тысяч украденных баксов - фото 1
Елизавета Ющенко прогнала через свой счет 50 тысяч украденных баксов

Представители американского детективного агентства Kroll, которые занимаются расследованием миллиардных хищений из крупнейших банков Молдовы, отследили подробное движение 30 миллионов украденных долларов. Среди сотен фамилий, причастных к хищениям, есть и украинцы.

Так, по данным Kroll, при переброске из одного из банков денег через фиктивные компании и счета сотен физлиц злоумышленники прогнали 50 тысяч долларов через Елизавету Ющенко, бывшую невестку экс-президента Украины.

Из молдавских банков вывели миллиард по схеме Коломойского и с помощью дочки Привата


Детективы не сообщили, от какой именно фирмы деньги поступили на счет девушки, но сам факт ее пребывания в списке людей, которые участвовали в схеме, весьма показателен.

Всего же по данным Kroll, из Unibank, Banca sociala и Вanca de economii с 2012 по 2014-й вывели без малого 15% ВВП страны - миллиард долларов.

Действовали злоумышленники по той же схеме, что и экс-владельцы "Привата": выдавали заведомо невозвратные кредиты фирмам бизнесмена Илана Шора под государственные гарантии.

Банки были ликвидированы, а средства вкладчикам и экономическим агентам вернули из средств активов государства.

Полноценно расследовать и публиковать результаты расследования в Молдове стали после поражения связанного с кражами политика - экс-лидера Демократической партии Влада Плахотнюка, который уже сбежал из страны.

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