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Джордж Байден выдвинулся от демократов в президенты США: Все подробности

11:55
Джордж Байден выдвинулся от демократов в президенты США: Раскрыты детали - фото 1
Джордж Байден выдвинулся от демократов в президенты США: Раскрыты детали

Демократическая партия США поддержала выдвижение кандидатуры Джорджа Байдена для участия в выборах президента страны.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на Associated Press.

Кандидатуру Джорджа Байдена поддержало 1995 делегатов от партии демократов. После выдвижения своей кандидатуры бывший вице-президент США объявил о стремлении сделать выборы президента "битвой за душу нации" и пообещал восстановить "порядок и достоинство в Белом доме", одновременно реабилитировав имидж США на мировой арене.

"Для меня было честью соревноваться с одной из самых талантливых групп кандидатов, которых когда-либо выдвигала Демократическая партия и я с гордостью могу сказать, что мы собираемся на эти всеобщие выборы единой партией", - заявил Джордж Байден.

У Байдена есть шансы на победу?

Если осенью 2019 г. шансы на победу Дональда Трампа выглядели достаточно обнадеживающе, то на данный момент однозначные прогнозы о будущем США сделать достаточно сложно. Зимой 2020 г. пандемия коронавируса нанесла огромный удар по американской экономике. Высокая смертность от COVID-19, огромный рост безработицы и массовые беспорядки среди афроамериканцев – все это вкупе говорит не в пользу действующего президента США.

Байден и Украина

В прошлом Джордж Байден неоднократно заявлял о своей поддержке пятому президенту Украины Петру Порошенко. Следовательно, победа демократов будет явно не на руку нынешней администрации Банковой. Именно поэтому президент Украины Владимир Зеленский делает ставку на второй срок Дональда Трампа и пытается всеми возможными средствами увеличить шансы на победу своего коллеги.

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Новости Мир Джо Байден Дональд Трамп США выборы в США
Associated Press
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