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В США определился соперник Трампа на выборах

Вчера, 23:00
Джозеф Байден будет бороться с Трампом за пост президента - фото 1
Джозеф Байден будет бороться с Трампом за пост президента

В среду, 8 апреля, сенатор США Берни Сандерс объявил о своем выходе из избирательной гонки за президентское кресло. Это означает, что других кандидатов от Демократической партии, кроме Джо Байдена, не осталось.

Так что соперник действующего президента США на запланированных на ноябрь этого года выборах оказался определен.

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По данным журналистов CNN, о выходе из гонки Сандерс сегодня заявил по телефону членам своей избирательной команды. Сенатор подчеркнул, что решение принял на фоне связанной с коронавирусом чрезвычайной ситуации. Она якобы помешала обоим кандидатам от Демократов проводить кампанию и схлестнуться на праймериз.

Впрочем, даже с учетом погрешности из-за пандемии у Сандерса не было шансов превозмочь Байдена. Последний с большим отрывом обходил своего конкурента в Иллинойсе, Флориде и Аризоне. Аналогичная ситуация наблюдалась бы и в других штатах.

Что касается Республиканской партии, то единственным кандидатом от нее изначально являлся президент Дональд Трамп.

До недавнего времени действующий хозяин овального кабинета лидировал и в общих рейтингах гонки. Правда, после начала эпидемии коронавируса, как показывают социологические исследования, деятельность Трампа одобряют только 49% американцев. Недовольны решениями своего лидера 45% населения США.

Напомним, главу США обвиняли в давлении на президента Украины Владимира Зеленского. По словам демократов, тот сам признал, что попросил украинского гаранта об услуге для получения политических выгод.

Ранее в западной прессе появилась информация об украинском следствии в отношении компании Burisma, членом правления которой является Хантер Байден - сын главного конкурента Трампа на предстоящих выборах Джо Байдена.

По мнению некоторых СМИ, результаты расследования могут быть использованы окружением Трампа в целях черного пиара.

Противники американского гаранта полагают, что Дональд Трамп пригрозил Украине приостановить оказание финансовой помощи, если не будут выполнены вышеуказанные условия. И этот факт был доказан, но лишить президента США должности конгрессмены так и не смогли.

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США Джо Байден Дональд Трамп выборы в США Новости Мир
CNN
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