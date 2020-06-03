Протесты в США: Вандал-афроамериканец избил украинскую журналистку

Протесты в США: Вандал-афроамериканец избил украинскую журналистку

Украинскую журналистку "Голоса Америки" Кристину Шевченко избили во время протестов в США.

Об этом работница СМИ написала в Facebook.

Инцидент произошел в городе Санта-Моника. По словам девушки, во время протестов она снимала видео, как активисты-лутеры ворвались в магазин. Спустя 10 минут у нее потемнело в глазах.

"Я вырубилась на несколько секунд и упала. Штатив с камерой также упали мне на стопу. Я начала кричать, что я пресса, и мне удалось встать на одну ногу. Далее я начала, подпрыгивая, идти к машин. Меня нашла одна женщина, которая мне помогла. Полиции не было", - рассказала Шевченко.

Позже пострадавшую доставили в местную больницу. Врачи выявили у нее перелом двух пальцев на ноге и легкую травму головы.

На данный момент личности преступников пока установить не удалось. По словам журналистки, нападение совершил афроамериканец, желавший отобрать ее камеру.

Что было ранее?

25 мая в Миннеаполисе при задержании полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд. В десятках городах вспыхнули массовые протесты, со временем переросшие в вандализм и мародерство. Для противодействия беспорядкам американские власти привлекли части Национальной гвардии.