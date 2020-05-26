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"Пленки Деркача": Рада создаст следственную комиссию

16:30
"Пленки Деркача": Рада создаст следственную комиссию - фото 1

Верховная Рада Украины планирует создать следственную комиссию для расследования "пленок Деркача".

Так робили й інші, але Порошенка записали - і це державна зрада

Об сообщил "слуга народа" Александр Дубинский в Telegram.

"Во время ближайшего заседания парламента, по согласованию с Дмитро Разумков, будет проголосован проект постановления по созданию следственной комиссии Рады, предметом которой будет исследование содержания "плёнок Деркача", - написал нардеп и сделал свой прогноз на будущее.

"Парламент в этой работе станет серьёзным подспорьем для установления истины и, при наличии оснований, долгожданному «вироку» президенту Порошенко", - добавил Александр Дубинский.

Что было ранее?

19 мая народный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиозаписи, которые по словам политика свидетельствуют о давлении экс-вице-президента США Джозефа Байдана на пятого президента Украины Петра Порошенко.

Одна из тем записей касается выделения Украине $ 1 млрд в обмен на увольнение генпрокурора Виктора Шокина. Предположительно, бывший вице-президент США был недоволен открытием дела на компанию "Burisma", связанной с Хантером Байденом (сыном политика – прим. ред.).

После публикации материалов, партия "Европейская Солидарность" назвала все произошедшее "российской провокацией, которая нацелена на подрыв двухпартийной поддержки Украины со стороны Соединенных Штатов".

Что не так с самим Деркачем?

Отчасти обвинения Петра Порошенко таят в себе рациональное зерно. В прошлом Андрей Деркач обучался в Академии Министерства безопасности России, а его отец Леонид Васильевич и вовсе является "ветераном КГБ". Так что вполне вероятно, что Кремль действительно приложил руку к упомянутому скандалу.

К тому же многих настораживает реакция властей на опубликованные записи: так, ОГУ И ГБР открыли производства по "Байдену – Порошенко" еще до того, как была установлена подлинность материалов.

Не удержался от комментарием и президент Владимир Зеленский, упомянув пленки Деркача на своей пресс-конференции.

Но есть одно "но"

В то же время многих удивила первоначальная реакция Петра Порошенко на скандал: первые сутки после публикации он и его окружение играли в "молчанку". То же самое и касается и Джо Байдена. Как лица, чьи имена по их словам пытаются опорочить, они больше других должны быть заинтересованы в проведении независимой экспертизы пленок. Однако эти политики просто предпочли объявить опубликованные материалы ложью, не удосужившись настоять на скорейшем расследовании.

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Джо Байден Петр Порошенко ГБР Офис генерального прокурора Андрей Деркач Александр Дубинский Верховна Рада Новости Украина Пленки Деркача
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