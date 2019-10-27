"Учись уважать людей, я - нормальный пассажир" - Зеленский в Золотом хамил ветеранам ВИДЕО

Зеленский постоянно хамил добровольцам в Золотом

В субботу, 26 октября, президент Владимир Зеленский потусил в Золотом-4, где пообщался с прошедшими огонь войны добровольцами, которые не хотят сдачи позиций. Адекватного отношения к ветеранам глава государства не продемонстрировал.

В сети появилось еще одно видео общения главнокомандующего с прибывшими не так давно в Золотое добровольцами.

Судя по записи, Зеленский свысока отчитывал представителя ветеранского движения, который задавал вопросы по поводу "формулы Штайнмайера" и говорил об опасностях договорняков с русскими.

"Диалог не получается. Знаешь, почему? Объясню тебе. В нашем общении я не строю из себя президента, потому что я считаю себя просто нормальным чуваком. В нашем с тобой общении ты строишь из себя человека, который все знает. Ты не просто меня спрашиваешь. И мы с тобой не просто у костра говорим. ... Я тебе просто советую: чуть научись уважать людей и видеть, кто перед тобой. Я - нормальный абсолютно пассажир, и мы едем в одном поезде под названием Украина. И я считаю, что мы едем в правильном направлении. Но когда ты хочешь защищать Родину... Смотри, это мое просто мнение. В армию пойди и защищай", - отчитал не служивший гарант ветерана.

Смотрите видео перепалки Зеленского и добровольцев в Золотом онлайн:

Напомним, что согласно достигнутым в Минске договоренностям, на Донбассе должен пройти отвод войск. Но в ООС к отступлению готовятся, а боевики наоборот мобилизуют силы и обустраивают новые огневые позиции для наступления.

Из-за провокаций боевиков отвод войск все время откладывается.