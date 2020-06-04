Дистанция и бесконтактная посадка: в Госавиаслужбе рассказали о полетах после карантина

Самолеты в Украине начнут летать по-новому

В четверг, 4 июня, в Государственной авиационной службе опубликовали требования к полетам после ослабления карантина и запуска как внутренних, так и внешних перелетов.

Согласно сообщению, опубликованному на странице ведомства в Facebook, терминалы аэропортов должны стать местом, куда попадают только персонал, члены экипажа и пассажиры.

При этом в каждой воздушной гавани обязательны социальное дистанцирование, усиление гигиенических процедур и графика уборок.

Процедуры сдачи и получения багажа, регистрации и посадки на рейс также должны проходить по новой, предотвращающей очереди методике.

Кроме того, и персонал аэропорта, и пассажиров обязывают носить маски. Работники аэропорта должны находиться в защитных перчатках.

"Рекомендуется проводить температурный скрининг пассажирам, которые улетают и прибывают в терминал. Для доставки пассажиров к самолетам эксплуатантам стоит увеличить количество автобусов", - отметили в Госавиаслужбе.

Напомним, уже с завтрашнего дня в Украине будет запущено внутреннее авиасообщение, а с 15 июня лайнеры начнут летать за границу. Но только в те страны, где пассажирские авиаперевозки уже разрешены.

Как известно, несмотря на рост количества зараженных, власти продолжают идти на отмену карантинных ограничений. При этом народ на какие-то санитарные нормы уже давно забил. Период массового игнорирования людьми необходимости поберечься закончился примерно после обнародования расследования команды "Бигус.инфо" о работающем ресторане Николая Тищенко "Велюр". Правда, и до этого люди находились на грани, не понимая, почему им запрещают работать даже в случае возможности придерживаться норм, а всевозможным представителям крупного бизнеса типа "Эпицентра" разрешают косить бабло, хотя никаких ограничений ни в одном магазине компании не придерживались.

Кроме того, в обществе достаточно людей, считающих, что "коронавирус придуман" и является результатом "заговора мирового правительства". Отрицающие существование болезни антипрививочники, адепты плоской Земли, прихожане УПЦ МП и прочие безумцы несут опасность для окружающих.

Полного выхода из карантина жаждут и члены Кабмина, благодаря которым в бюджете Украины - шаром покати.