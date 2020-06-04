Коронавирус распространяется: в киевском метро ограничат работу нескольких станций

Метро Киева может работать с ограничениями

В часы пик в метрополитене столицы собираются закрывать некоторые станции на вход для того, чтобы предотвратить скопления пассажиров. Речь идет о "Житомирской", "Святошине", "Черниговской", "Лесной" и "Почайной".

Об этом в четверг, 4 июня, заявила пресс-секретарь поздемки Наталья Макогон.

По ее словам, в данный момент пассажиропоток основной транспортной артерии города составляет 700 тысяч человек в день, что в несколько раз ниже докарантинной нормы.

Тем не менее, послабление карантинных мероприятий, как утверждают в метрополитене, увеличивает количество пассажиров, которые пользуются услугами метро. Так что подземке придется вводить ограничения.

- Идет ослабление карантинных мероприятий на общегосударственном уровне, восстанавливается движение пригородных поездов, увеличивается количество автобусов, увеличивается количество маршрутов, которые приезжают в Киев. Соответственно, будет увеличиваться количество пассажиров. У нас нет каких-то конкретных дат, когда пассажиропоток должен достичь какого-то предела, - отметила Макогон. - В зависимости от увеличения количества людей, мы будем ограничивать станции на вход.

Под нововведениями, которые в подземке собираются внедрить для предотвращения нарушения санитарно-эпидемиологических норм, имеется в виду закрытие одной или двух дверей для входа. Решение о специальной работе станций будут принимать чуть ли не онлайн. Под особым контролем у руководителей метро находятся "Житомирская","Святошин", "Черниговская", "Лесная" и "Почайная". Именно их, скорее всего, и затронет новый режим работы.

Напомним, сейчас, несмотря на рост количества зараженных, власти продолжают идти на отмену карантинных ограничений. При этом народ на какие-то санитарные нормы уже давно забил. Период массового игнорирования людьми необходимости поберечься закончился примерно после обнародования расследования команды "Бигус.инфо" о работающем ресторане Николая Тищенко "Велюр". Правда, и до этого люди находились на грани, не понимая, почему им запрещают работать даже в случае возможности придерживаться норм, а всевозможным представителям крупного бизнеса типа "Эпицентра" разрешают косить бабло, хотя никаких ограничений ни в одном магазине компании не придерживались.

Кроме того, в обществе достаточно людей, считающих, что "коронавирус придуман" и является результатом "заговора мирового правительства". Отрицающие существование болезни антипрививочники, адепты плоской Земли, прихожане УПЦ МП и прочие безумцы несут опасность для окружающих.

Полного выхода из карантина жаждут и члены Кабмина, благодаря которым в бюджете Украины - шаром покати.