Ресторан Тишенко нарушил карантин - Аваков

Ресторан Тишенко нарушил карантин - Аваков

Глава МВД Арсен Аваков впервые прокомментировал скандал с рестораном "Велюр", принадлежащего "слуге народа" Николаю Тищенко.

Об этом министр внутренних дел заявил на заседании правительства.

По словам Авакова, лидерами по количеству нарушений карантина в учреждениях питания являются Ровенская (26), Донецкая (17), Харьковская (14) и Запорожская (12) области. В Киеве нарушения зафиксировали в ресторанах "Виноградный хутор", "Моншер", "Велюр" и "Фабиус".

Напомним, 27 апреля СМИ опубликовали расследование о работе столичного ресторана "Велюр", принадлежащего "слуге народа" Николаю Тищенко. После возникшего резонанса, нардеп попытался разъяснить ситуацию довольно необычным образом.

Позже на инцидент отреагировала и полиция, однако каких-либо нарушений в ресторане ей выявить не удалось.

3 мая Николай Тищенко пообещал заплатить штраф за нарушение карантина, но при одном условии.