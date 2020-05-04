Ресторан Тишенко нарушил карантин - Аваков
Глава МВД Арсен Аваков впервые прокомментировал скандал с рестораном "Велюр", принадлежащего "слуге народа" Николаю Тищенко.
Об этом министр внутренних дел заявил на заседании правительства.
По словам Авакова, лидерами по количеству нарушений карантина в учреждениях питания являются Ровенская (26), Донецкая (17), Харьковская (14) и Запорожская (12) области. В Киеве нарушения зафиксировали в ресторанах "Виноградный хутор", "Моншер", "Велюр" и "Фабиус".
Напомним, 27 апреля СМИ опубликовали расследование о работе столичного ресторана "Велюр", принадлежащего "слуге народа" Николаю Тищенко. После возникшего резонанса, нардеп попытался разъяснить ситуацию довольно необычным образом.
Позже на инцидент отреагировала и полиция, однако каких-либо нарушений в ресторане ей выявить не удалось.
3 мая Николай Тищенко пообещал заплатить штраф за нарушение карантина, но при одном условии.