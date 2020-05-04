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Ресторан Тишенко нарушил карантин - Аваков

15:00
Ресторан Тишенко нарушил карантин - Аваков - фото 1
Ресторан Тишенко нарушил карантин - Аваков

Глава МВД Арсен Аваков впервые прокомментировал скандал с рестораном "Велюр", принадлежащего "слуге народа" Николаю Тищенко.

"Слуги народа" накажут Тищенко за "Велюр": Как это будет?

Об этом министр внутренних дел заявил на заседании правительства.

По словам Авакова, лидерами по количеству нарушений карантина в учреждениях питания являются Ровенская (26), Донецкая (17), Харьковская (14) и Запорожская (12) области. В Киеве нарушения зафиксировали в ресторанах "Виноградный хутор", "Моншер", "Велюр" и "Фабиус".

Напомним, 27 апреля СМИ опубликовали расследование о работе столичного ресторана "Велюр", принадлежащего "слуге народа" Николаю Тищенко. После возникшего резонанса, нардеп попытался разъяснить ситуацию довольно необычным образом.

Позже на инцидент отреагировала и полиция, однако каких-либо нарушений в ресторане ей выявить не удалось.

3 мая Николай Тищенко пообещал заплатить штраф за нарушение карантина, но при одном условии.

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Громадське
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