Поимка "убийц" Шеремета: Сеть разорвало от ярости

Поимка "убийц" Шеремета: Сеть разорвало от ярости

В четверг, 12 декабря, руководство полиции назвало имена подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. У многих озвученная информация вызвала недоумение. Собрали для вас самые важные реакции сети.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

Блогер Антон Ходза назвал это провалом.

Но нашлось место и для шутки.