Поимка "убийц" Шеремета: Сеть разорвало от ярости
Поимка "убийц" Шеремета: Сеть разорвало от ярости
В четверг, 12 декабря, руководство полиции назвало имена подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. У многих озвученная информация вызвала недоумение. Собрали для вас самые важные реакции сети.
Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.
Блогер Антон Ходза назвал это провалом.
Но нашлось место и для шутки.
Активист Роман Синицин придерживается схожего мнения.
Соратник Порошенко Виталий Гайдукевич в шоке.
Журналист Аркадий Бабченко выступил в защиту Зверобой.
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Тараса Березовца тоже терзают сомнения.Как и Янину Соколову.А вот замглавы МВД Антон Геращенко отрапортовал о победе.
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