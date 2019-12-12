Убийство Шеремета Пожар в Одессе Владимир Зеленский

Поимка "убийц" Шеремета: Сеть разорвало от ярости

19:00
Поимка "убийц" Шеремета: Сеть разорвало от ярости - фото 1
Поимка "убийц" Шеремета: Сеть разорвало от ярости

В четверг, 12 декабря, руководство полиции назвало имена подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета. У многих озвученная информация вызвала недоумение. Собрали для вас самые важные реакции сети.

Убийство Шеремета: полиция раскрыла ВСЕ детали

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

Блогер Антон Ходза назвал это провалом.

Поимка 'убийц' Шеремета: Сеть разорвало от ярости - фото 192735
Но нашлось место и для шутки.
Поимка 'убийц' Шеремета: Сеть разорвало от ярости - фото 192736
Активист Роман Синицин придерживается схожего мнения.
Поимка 'убийц' Шеремета: Сеть разорвало от ярости - фото 192737

Соратник Порошенко Виталий Гайдукевич в шоке.

Поимка 'убийц' Шеремета: Сеть разорвало от ярости - фото 192738
Журналист Аркадий Бабченко выступил в защиту Зверобой.
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Павел Шеремет Убийство Шеремета Новости Украина
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