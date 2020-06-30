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Дело о пожаре в Одесском колледже передали в суд

30 июня, 22:20
Дело о пожаре в Одесском колледже передали в суд - фото 1

Приговорить к тюремному сроку за последствия жуткого пожара в Одессе, в котором погибли 16 человек, прокуроры попытаются руководство колледжа.

Причем как минимум однин из подозреваемых вообще не работал в учебном заведении за несколько недель до катастрофы, но этот факт никак не мешает ментам шить против него дело.

Пожар в Одесском колледже: Суд отпустил "подозреваемого" Хаецкого

Как заявили во вторник, 30 июня, в пресс-службе Одесской областной прокуратуры, сегодня правоохранители передали обвинительные акты в Приморский районный суд.

Фигурантами уголовного дела, которых будут судить, значатся директор колледжа, заведующий хозяйством, а также глава дневного отделения экономики и предпринимательства и бывший заместитель директора по административно-хозяйственной работе Андрей Хаецкий. Он уволился с должности еще до пожара, а в день ЧП явно не был ответственным за пожарную безопасность лицом. Тем не менее, в мае этого года его упаковали мусора. Позже мужчина был арестован.

"Всех фигурантов уголовного дела подозревают в совершении преступления, описанного в части второй статьи 270 УК Украины - "Нарушение требований пожарной безопасности, что привело к возникновению пожара, - заявили в прокуратуре. - Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от 3 до 8 лет".

Напомним, 4 декабря прошлого года в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. Несмотря на эвакуацию, без жертв не обошлось: погибли 16 человек. На следующий день президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину провести проверки пожарной безопасности всех мест массового пребывания людей. 8 декабря был объявлен день памяти жертв одесской трагедии. 10 декабря работники ГСЧС начали обрушать здание колледжа, а уже на следующий день суд посадил в СИЗО директора сгоревшего заведения Любовь Кочергу.

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Пожар в Одессе погибшие уголовное дело Новости Украина
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