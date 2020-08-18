Дело Гандзюк: Подозреваемый Левин явился на суд без одежды

Дело Гандзюк: Подозреваемый Левин явился на суд без одежды

Во вторник, 18 августа, в Днепровском суде Киева состоялось очередное слушание дела Алексея Левина, подозреваемого в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщает "Громадське".

По словам подозреваемого, к нему применили силу конвоиры. В свою очередь правоохранители утверждают, что Левин не хотел одеваться, и когда его везли в суд, он порвал на себе одежду.

"Я не прошу, чтобы меня отпустили, я готов защищать себя в суде. Но я хочу, чтобы меня держали в нормальных условиях", - заявил пособник Владислава Мангера.

В ответ судья попросил подозреваемого надеть на себя одежду.

Для справки

Алексей Левин – уголовный авторитет Херсонской области. Ранее занимал должности экс-помощника депутата облсовета Николая Ставицкого и экс-советника главы Херсонской ОГА Владислава Мангера. По версии следствия, Левин передавал деньги семьям подозреваемых в убийстве Гандзюк для гарантии молчания последних.

Летом 2019 г. дело против Левина было приостановлено в связи с его розыском.

30 октября 2019 г. ГПУ (ныне ОГУ) передала в СБУ дело о преступном попустительстве, приведшем к бегству Алексея Левина. В декабре 2019 г. Левину объявили подозрение. В это же время он был задержан болгарскими правоохранителями.

В феврале 2020 г. болгарский суд разрешил экстрадицию преступника, оставив за ним право апелляции в учреждении высшей инстанции.

11 марта апелляция подозреваемого была отклонена и через несколько дней он был депортирован в Киев.

17 марта Печерский суд Киева отправил Алексея Левина под арест.

30 марта Фемида продлила подозреваемому меру пресечения.