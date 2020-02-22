Дело Гандзюк: Подозреваемого Левина экстрадируют из ЕС

Дело Гандзюк: Подозреваемого Левина экстрадируют из ЕС

Болгарский суд разрешил экстрадицию в Украину Алексея Левина (Москаленко), подозреваемого в убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на "gramofona.com".

По данным источника, во время слушания дела защита Левина пыталась отговорить суд от экстрадиции своего клиента, мотивируя это тем, что подозреваемый может предоставить следователям всю необходимую информацию и на территории Болгарии.

Также Левин заявил, что в случае отправки в Украину, его посадят в "тайную тюрьму", где к нему будут применяться "пытки". В свою очередь прокурор настаивал на том, что оснований для отсрочки экстрадиции нет.

Выслушав доводы сторон, суд разрешил экстрадицию подозреваемого, т.к. "нет никаких причин или доказательств, которые бы свидетельствовали о том, что лицо в Украине будут подвергать насилию, пыткам или жестокому, бесчеловечному или унизительному наказанию, либо его права, связанные с уголовным преследованием в соответствии с требованиями международного права, не гарантируются".

Напомним, в августе 2019 г. полиция Болгарии задержала Алексея Левина - подозреваемого в убийстве Гандзюк, однако позже он был отпущен на свободу. Подробнее об этом читайте здесь.