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Дело Гандзюк: Левин отказался сотрудничать со следствием

11:30
Дело Гандзюк: Левин отказался сотрудничать со следствием - фото 1
Дело Гандзюк: Левин отказался сотрудничать со следствием

Алексей Левин, подозреваемый в организации убийства Екатерины Гандзюк, отказался от сотрудничества со следствием.

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Об этом сообщает "Громадське" со ссылкой ОГП.

Прокуроры несколько раз пытались провести с Левиным процессуальные действия, однако, он отказывался сотрудничать со следствием. По словам адвоката подозреваемого Игоря Мокина это объясняется тем, что сроки досудебного расследования по делу завершились, а их продление якобы является незаконным.

"В соответствии с постановлением Шевченковского районного суда города, срок досудебного расследования истекает 2.04.2020 года. Мы считаем, что все следственные действия, проведенные за пределами этого срока, являются незаконными. Следовательно, участвовать в них мы не будем", - заявил юрист.

Для справки

Алексей Левин – уголовный авторитет Херсонской области. Ранее занимал должности экс-помощника депутата облсовета Николая Ставицкого и экс-советника главы Херсонской ОГА Владислава Мангера. По версии следствия, Левин передавал деньги семьям подозреваемых в убийстве Гандзюк для гарантии молчания последних.

Летом 2019 г. дело против Левина было приостановлено в связи с его розыском.

30 октября 2019 г. ГПУ (ныне ОГУ) передала в СБУ дело о преступном попустительстве, приведшем к бегству Алексея Левина. В декабре 2019 г. Левину объявили подозрение. В это же время он был задержан болгарскими правоохранителями.

В феврале 2020 г. болгарский суд разрешил экстрадицию преступника, оставив за ним право апелляции в учреждении высшей инстанции.

11 марта апелляция подозреваемого была отклонена и через несколько дней он был депортирован в Киев.

17 марта Печерский суд Киева отправил Алексея Левина под арест.

30 марта Фемида продлила подозреваемому меру пресечения.

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Убийство Гандзюк Офис генерального прокурора Новости Украина
Громадське
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