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Коронавирус ускорил экстрадицию организатора убийства Гандзюк

20:00
СБУ встречает - фото 1
СБУ встречает

В понедельник, 16 марта, в Украину экстрадировали подозреваемого в причастности к нападению на Гандзюк - Алексея Москаленко (Левина).

Об этом рапортует пресс-служба СБУ.

Самолет с подозреваемым на борту уже прибыл в Киев. Работниками Национального бюро Интерпола в установленном порядке был доставлен и передан сотрудникам Службы безопасности Украины и Офиса Генерального прокурора. Москаленко (Левина) будет доставлен к месту временного содержания. В ближайшее время суд должен избрать ему меру пресечения.

“Как и обещали, мы уверенно двигаемся к тому, чтобы поставить финальную точку в деле Екатерины Гандзюк. Для нас этот вопрос - принципиальный. А экстрадиция подозреваемого ускорит окончательное расследование ее убийства. Имеем примере этого дела показать - каждый, кто совершил преступление, ждет справедливое наказание”, - похвастался председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов.

Подробности дела Москаленко:

Напомним, в январе подозреваемый Левин был задержан на территории Болгарии благодаря совместной спецоперации сотрудников правоохранительных органов Болгарии, Службы безопасности Украины и Офиса Генпрокурора.

Подозреваемый в организации нападения на Екатерину Гандзюк покинул Украину в августе 2018 года, его объявили в международный розыск. Как рассказывали ранее в СМИ сотрудники следственного управления СБУ, Левин, по их мнению, это ключевая фигура, которая связывает исполнителей и заказчиков. Именно он подозревается в организации этого преступления, подстрекательстве Торбин к его выполнению, предоставлении информации, в частности, места проживания Гандзюк.

Выдачу подозреваемого преступника ускорила ситуация с пандемией коронавируса, приведшая к закрытию границ и введению карантина.

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Пандемия коронавируса Убийство Гандзюк СБУ Интерпол Болгария Новости Украина
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