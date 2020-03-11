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Дело Гандзюк: Подозреваемого Левина отправят в Украину

13:26
Дело Гандзюк: Подозреваемого Левина отправят в Украину - фото 1
Дело Гандзюк: Подозреваемого Левина отправят в Украину

В Болгарии суд принял окончательно решение об экстрадиции в Украину Алексея Левина (Москаленко), подозреваемого в убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Убийство Гандзюк: Суд вынес вердикт по Мангеру
https://beztabu.net/novosti_t4952
Убийство Гандзюк: Суд вынес вердикт по Мангеру

Об этом сообщает общественная организация "Хто замовив Катю Гандзюк".

"ЛЕВИНА экстрадируют! Спасибо всем причастным. Ждем прогресса в расследовании. Наконец- то появился шанс, что заказчики и убийцы Кати будут сидеть", - говорится в сообщении.

Дело Гандзюк: Подозреваемого Левина отправят в Украину - фото 197075

Для справки

Алексей Левин – уголовный авторитет Херсонской области. Ранее занимал должности экс-помощника депутата облсовета Николая Ставицкого и экс-советника главы Херсонской ОГА Владислава Мангера. По версии следствия, Левин передавал деньги семьям подозреваемых в убийстве Гандзюк для гарантии молчания последних.

Летом 2019 г. дело против Левина было приостановлено в связи с его розыском.

30 октября 2019 г. ГПУ (ныне ОГУ) передала в СБУ дело о преступном попустительстве, приведшем к бегству Алексея Левина. В декабре 2019 г. Левину объявили подозрение. В это же время он был задержан болгарскими правоохранителями.

В феврале 2020 г. болгарский суд разрешил экстрадицию преступника, оставив за ним право апелляции в учреждении высшей инстанции.

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Болгария Убийство Гандзюк Новости Украина
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