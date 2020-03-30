Убийство Гандзюк: Суд вновь рассмотрел причастность Левина

В понедельник, 30 марта, Печерский суд Киева вновь рассмотрел причастность Алексея Левина к убийству Екатерины Гандзюк.

Об этом сообщает "Громадське".

Во время слушания дела сторона обвинения просила продлить арест подозреваемому. В ответ адвокаты Левина потребовали избрать альтернативную меру пресечения для их подзащитного, утверждая, что риски его побега являются недоказанными.

"Мы возражали против удовлетворения ходатайства. В ходатайстве нет доказательств, которые бы указывали на причастность Левина к совершению преступления. Мы дождемся полного текста решения и обжалуем его", — заявил адвокат подозреваемого Игорь Мокин.

Выслушав доводы сторон, суд постановил продлить арест Алексея Левина на 2 месяца.

Для справки

Алексей Левин – уголовный авторитет Херсонской области. Ранее занимал должности экс-помощника депутата облсовета Николая Ставицкого и экс-советника главы Херсонской ОГА Владислава Мангера. По версии следствия, Левин передавал деньги семьям подозреваемых в убийстве Гандзюк для гарантии молчания последних.

Летом 2019 г. дело против Левина было приостановлено в связи с его розыском.

30 октября 2019 г. ГПУ (ныне ОГУ) передала в СБУ дело о преступном попустительстве, приведшем к бегству Алексея Левина. В декабре 2019 г. Левину объявили подозрение. В это же время он был задержан болгарскими правоохранителями.

В феврале 2020 г. болгарский суд разрешил экстрадицию преступника, оставив за ним право апелляции в учреждении высшей инстанции.

11 марта апелляция подозреваемого была отклонена и через несколько дней он был депортирован в Киев.

17 марта Печерский суд Киева отправил Алексея Левина под арест.