Венедиктова сливает дело Гандзюк и приказала силой привезти отца убитой в Киев

Венедиктова давит на отца Екатерины Гандзюк

Генеральный прокурор Украины, которую притащили на должность для решения политических проблем властей в уголовной плоскости, вовсю работает над поставленными задачами. Ирина Венедиктова сливает дело Екатерины Гандзюк и хочет надавить на ее отца.

Как утверждают представители инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?" на соответствующей странице в Facebook, после снятия с производства заместителя генпрокурора Виктора Трепака, Венедиктова фактически слила дело.

Причин для таких действий у новой генпрокурорши немало: подозреваемые в убийстве чиновники вливали миллионы в партию "Слуга народа". Кроме того, к убийству активистки причастны и мусора, чей муж как раз и приходится им коллегой. Кроме того, не исключено, что глава ОГП будет покрывать убийц и по другим мотивам.

Поняв, что производством теперь будут заниматься люди, которые хотят его прикрыть, отец Екатерины Гандзюк написал гневный пост в Facebook, на который генпрокурор отреагировала приказом привезти его в Киев. Якобы для проведения показательной встречи с родным убитой.

"Новоназначенный генпрокурор Ирина Венедиктова дала команду областному прокурору Херсонской области срочно везти отца Екатерины в Киев, на встречу с ней и народными депутатами. Несмотря на категорический отказ бросить больницу и ехать в Киев, уже второй день продолжаются звонки, уговоры и давление со стороны руководителей области. Одновременно господин Гандзюк предложил киевским прокурорам пообщаться со своим адвокатом - Евгения Закревская. Адвокат Закревская также представляла интересы Екатерины Гандзюк. Но прокуроры отказали", - написали представители сообщества. - Из этого мы делаем еще один важный вывод: Венедиктов самом деле безразлично дело Гандзюк и она не готова коммуницировать с адвокатами Кати и господина Виктора. Она просто решила прикрыться папой Екатерины, оторвать его от работы в больнице во время эпидемии, рискнуть его жизнью, чтобы снять красивую картинку для СМИ".

Напомним, 4 ноября прошлого года умерла Екатерина Гандзюк. Летом на нее было совершено покушение - девушку облили кислотой. Гандзюк получила ожоги 30% тела и попала в реанимацию. Инцидет имел большой резонанс и дал повод в очередной раз говорить о бездействии МВД. Гандзюк была последовательным критиком МВД, рассказывала о коррупции в херсонской полиции.

По факту преступления было возбужено дело о хулиганстве, однако позднее под давлением общественности оно было переквалифицировано на покушение на убийство.

21 января СБУ объявила в розыск организатора убийства Гандзюк.