Датчане выкопают трупики миллионов убитых норок и предадут их огню

Безымянные жертвы коронавируса / ВВС

В Дании сначала убили и закопали миллионы пушных зверьков, а теперь хотят раскопать их трупики и обратить в прах. Всему виной - 2020-й год и пандемия коронавируса.

Миллионы убитых в Дании в рамках борьбы с коронавирусом норок через полгода выкопают и сожгут. Об этом со ссылкой на заявление министерства продовольствия и ветеринарных дел Дании пишет Bloomberg.

"Парламент Дании в воскресенье дал согласие на выкапывание около 4 млн норок. Животные будут эксгумированы после шести месяцев, что считается достаточно длинным периодом для того, чтобы их тушки гарантированно были свободными от вируса и безопасными для перемещения. После выкопки, норки будут сожжены как промышленные отходы", - говорится в материале.

Bloomberg добавляет, что этим решением правительство пытается положить конец скандалу, который привел к отставке одного из членов правительства и разрушил репутацию Дании как государства, которое лучше, чем другие, справлялось пандемией.

Ранее правительство Дании приказало уничтожить 17 млн норок, которых выращивали на фермах в стране, из-за их возможного инфицирования мутированным коронавирусом. На тот момент в Дании была крупнейшая индустрия норок в мире.

После этого целый ряд стран мира - Нидерланды, Испания, Швеция, Италия и США - сообщили о случаях SARS-CoV-2 среди норок.