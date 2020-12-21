Все в шоке: В Великобритании нашли агрессивный штамм COVID-19

Британия дает новый импульс пандемии / ВВС

Под конец года на мир обрушилась новая беда, вернее - матировавшая старая.

В Великобритании обнаружили новый штамм коронавируса – более агрессивный и заразный, чем предыдущий. Болезнь уже подхватили более тысячи человек. Из-за угрозы новой вспышки ряд стран принял решение прекратить сообщение с Соединенным Королевством.

Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что новую мутацию вируса обнаружили не только на британских островах, а также в Дании, Нидерландах и Австралии. Эксперты ВОЗ находятся на постоянном контакте с официальным Лондоном.

По информации СМИ, со следующей недели границы с Великобританией может закрыть весь Евросоюз. Пока что решение принимают в каждой стране в частности.

В Великобритании ввели строгие ограничения из-за распространения нового штамма коронавируса. Люди массово пытаются покинуть Лондон, поэтому образовались серьезные заторы на крупных автомагистралях. При этом точной информации, что новый агрессивный штамм более опасен для здоровья, нет.

Тем не менее, уже больше 20 стран ввели ограничения на авиасообщение после того, как в Великобритании и еще ряде стран обнаружили новый штамм коронавируса, который на 70% более заразен.

Как сообщает BBC News, полеты из Великобритании на различный срок приостановили Австрия, Аргентина, Бельгия, Болгария, Германия, Израиль, Иран, Ирландия, Италия, Канада, Колумбия, Кувейт, Латвия, Литва, Марокко, Нидерланды, Румыния, Турция, Хорватия, Финляндия, Франция, Чили, Чехия, Швейцария, Эстония.

Израиль помимо Великобритании приостановили полеты с Данией и ЮАР, Турция — с Данией, Нидерландами и ЮАР, а Швейцария — с ЮАР. В то же время Саудовская Аравия приостановила все международные рейсы на одну неделю. Швеция собираетсяприостановить авиасообщение с Великобританией 21 декабря.

Украина пока никаких шагов в этом направлении не предпринимала.

По состоянию на 20 декабря в стране COVID-19 обнаружили у более 2 миллионов человек. С начала эпидемии умерли уже более 67 тысяч больных.