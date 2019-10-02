CША продадут оружие Украине? Решение принято

CША продадут Украине оружие? Решение принято

Конгресс США готов утвердить продажу оружия Украине.

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Bloomberg.

По данным источника, пока что речь идет о продаже 150 противотанковых ракет и двух танковых установок.

Отметим, что Украина неоднократно обращалась к США по данному вопросу. За один только 2018 г. наша страна приобрела более 200 ракет и 37 пусковых установок.

Напомним, что намедни в США разгорелся скандал из-за возможного давления Дональда Трампа на Владимира Зеленского. Предметом торга будто бы стало выделение Америкой 250 млн. долл. на военные нужды Украины в обмен на расследование по Джо Байдену (вероятному конкуренту Трампа на выборах президента - прим. ред.).

Оба лидера это отрицают: президент Украины словами о том, что на него может давить только 6-летний сын, а глава Америки заявлением о "чудесном разговоре" и "охотой на ведьм, организованной демократами".