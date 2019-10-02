CША продадут оружие Украине? Решение принято
Конгресс США готов утвердить продажу оружия Украине.
Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Bloomberg.
По данным источника, пока что речь идет о продаже 150 противотанковых ракет и двух танковых установок.
Отметим, что Украина неоднократно обращалась к США по данному вопросу. За один только 2018 г. наша страна приобрела более 200 ракет и 37 пусковых установок.
Напомним, что намедни в США разгорелся скандал из-за возможного давления Дональда Трампа на Владимира Зеленского. Предметом торга будто бы стало выделение Америкой 250 млн. долл. на военные нужды Украины в обмен на расследование по Джо Байдену (вероятному конкуренту Трампа на выборах президента - прим. ред.).
Оба лидера это отрицают: президент Украины словами о том, что на него может давить только 6-летний сын, а глава Америки заявлением о "чудесном разговоре" и "охотой на ведьм, организованной демократами".