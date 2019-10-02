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CША продадут оружие Украине? Решение принято

08:52
CША продадут Украине оружие? Решение принято - фото 1
CША продадут Украине оружие? Решение принято

Конгресс США готов утвердить продажу оружия Украине.

Зеленский попросил оружие у США – заявление

Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на Bloomberg.

По данным источника, пока что речь идет о продаже 150 противотанковых ракет и двух танковых установок.

Отметим, что Украина неоднократно обращалась к США по данному вопросу. За один только 2018 г. наша страна приобрела более 200 ракет и 37 пусковых установок.

Напомним, что намедни в США разгорелся скандал из-за возможного давления Дональда Трампа на Владимира Зеленского. Предметом торга будто бы стало выделение Америкой 250 млн. долл. на военные нужды Украины в обмен на расследование по Джо Байдену (вероятному конкуренту Трампа на выборах президента - прим. ред.).

Оба лидера это отрицают: президент Украины словами о том, что на него может давить только 6-летний сын, а глава Америки заявлением о "чудесном разговоре" и "охотой на ведьм, организованной демократами".

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