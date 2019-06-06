Зеленский попросил оружие у США – заявление

Зеленский попросил у СШУ оружие – заявление

Президент Украины Владимир Зеленский попросил у США оружие. Об этом заявил сенатор-республиканец Роберт Портман.

По словам политика, президент Украины произвел на него благоприятное впечатление. На встрече Зеленский отметил храбрость украинских войск, рассказал о российской пропаганде на границе и заявил о потребности ВСУ в новых системах вооружений.

"Мы разговаривали около часа и обсудили широкий спектр тем", - отметил сенатор.

И добавил, что он также пообщался с главой Генштаба Русланом Хомчаком.

"У нас был открытый и обстоятельный разговор о том, чем Соединенные Штаты могут помочь. Я уже начал обсуждать со своими коллегами в комитете по делам Вооруженных сил и администрацией (Дональда) Трампа эти подробности и некоторые просьбы, с которыми он обратился", - заявил Портман.

Напомним, Украина закупит у США новейшее оружие.