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Байден отреагировал на стенограмму "Трамп-Зеленский"

11:31
Байден отреагировал на стенограмму «Трамп-Зеленский» - фото 1
Байден отреагировал на стенограмму «Трамп-Зеленский»

Вице-президент США времен Обамы Джо Байден отреагировал на опубликованную переписку разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Зеленский не соглашался на действия Трампа

Свою реакцию он написал в Twitter.

"Наш президент поставил личную политику выше своей священной клятвы. Белый дом должен выполнить свою работу и привлечь Дональда Трампа к ответственности за злоупотребление властью. Я постараюсь сделать все возможное, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на пост президента, что будет означать реальную помощь для тех, кто в нашей стране нуждается в ней больше всего", - отметил политик.

Байден отреагировал на стенограмму 'Трамп-Зеленский' - фото 188484

А вот Дональд Трамп иного мнения и полагает, что выложенная переписка наоборот, опровергает обвинения демократов. Окрыленный "успехом", президент США вознамерился опубликовать еще один разговор с Зеленским.

Напомним, Трампу "объявили импичмент": Что известно?

 
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