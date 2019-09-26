Байден отреагировал на стенограмму "Трамп-Зеленский"

Байден отреагировал на стенограмму «Трамп-Зеленский»

Вице-президент США времен Обамы Джо Байден отреагировал на опубликованную переписку разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

Свою реакцию он написал в Twitter.

"Наш президент поставил личную политику выше своей священной клятвы. Белый дом должен выполнить свою работу и привлечь Дональда Трампа к ответственности за злоупотребление властью. Я постараюсь сделать все возможное, чтобы выдвинуть свою кандидатуру на пост президента, что будет означать реальную помощь для тех, кто в нашей стране нуждается в ней больше всего", - отметил политик.

А вот Дональд Трамп иного мнения и полагает, что выложенная переписка наоборот, опровергает обвинения демократов. Окрыленный "успехом", президент США вознамерился опубликовать еще один разговор с Зеленским.

Напомним, Трампу "объявили импичмент": Что известно?