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COVID-19 вновь набирает обороты, счет перевалил за 6 тыс

09:59
COVID-19 вновь набирает обороты, счет перевалил за 6 тыс - фото 1
COVID-19 вновь набирает обороты, счет перевалил за 6 тыс

Во вторник, 21 апреля, отечественный Минздрав обновил статистику по заболеваемости коронавирусом в Украине.

МОЗ выступил за продление карантина в Украине: Раскрыты детали

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на МОЗУ.

COVID-19 вновь набирает обороты, счет перевалил за 6 тыс - фото 198925

"21 апреля в Украине 6125 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 161 летальный, 367 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 415 новых случаев", - говорится в сообщении.

COVID-19 вновь набирает обороты, счет перевалил за 6 тыс - фото 198924

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

В последующие дни несколько областей страны ввели режим чрезвычайной ситуации.

25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и распространил режим ЧС на всю территорию Украины.

1 апреля правительство ужесточило карантинные меры по борьбе с пандемией коронавируса.

6 апреля в Украине начали действовать правила усиленного карантина.

 

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