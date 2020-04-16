COVID-19 скосил еще одну жизнь в ВСУ: Все подробности

COVID-19 скосил жизнь еще одного служащего ВСУ: Все подробности

В Вооруженных Силах Украины зафиксирован второй случай смерти от коронавируса.

Об этом сообщает Командование медицинских сил ВСУ в Facebook.

Первые признаки болезни у военнослужащего появились 1 апреля. В связи с ухудшением самочувствия спустя неделю он был доставлен в реанимационное отделение Львовской больницы и подключен к аппарату ИВЛ. 12 апреля у пациента был подтвержден диагноз COVID-19. Однако старания врачей оказались тщетными: 16 апреля он скончался.

Как уточнил источник, лечение военнослужащего осложнялось сопутствующими заболеваниями.

Напомним, в связи с пандемией COVID-19, Минобороны пересмотрело сроки демобилизации солдат срочной службы и весеннего призыва. Во время карантина "военные комиссариаты и территориальные центры комплектования и социальной поддержки должны продолжать работу по военно-учетным документам и организовать противоэпидемические мероприятия".