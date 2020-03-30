COVID-19 продолжает косить украинцев, МОЗ усиливает карантин
В понедельник, 30 марта, МОЗ предоставил обновленные данные о заболеваемости COVID-19 в Украине.
Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.
"По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 30 марта в Украине 480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 11 летальных 6 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 62 новых случая. Данные о временно оккупированных территориях АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют", - говорится в сообщении МОЗ.
Для борьбы с коронавирусом Минздрав добился от Кабмина усиления карантинных мер.
"Мы должны защитить украинцев. Я всю жизнь спасаю жизни людей и сейчас сделаю все, чтобы как можно меньше наших сограждан пострадали от коронавируса. Действовать надо быстро и решительно ", - заявил глава МОЗ Илья Емец.
Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.
13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.
16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.
17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.
18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.
В последующие дни несколько областей страны ввели режим чрезвычайной ситуации.