COVID-19 продолжает косить украинцев, МОЗ усиливает карантин

COVID-19 продолжается косить украинцев, МОЗ усиливает карантин

В понедельник, 30 марта, МОЗ предоставил обновленные данные о заболеваемости COVID-19 в Украине.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 30 марта в Украине 480 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 11 летальных 6 пациентов выздоровели. За сутки было зафиксировано 62 новых случая. Данные о временно оккупированных территориях АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют", - говорится в сообщении МОЗ.

Для борьбы с коронавирусом Минздрав добился от Кабмина усиления карантинных мер.

"Мы должны защитить украинцев. Я всю жизнь спасаю жизни людей и сейчас сделаю все, чтобы как можно меньше наших сограждан пострадали от коронавируса. Действовать надо быстро и решительно ", - заявил глава МОЗ Илья Емец.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

В последующие дни несколько областей страны ввели режим чрезвычайной ситуации.

25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и распространил режим ЧС на всю территорию Украины.