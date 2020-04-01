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COVID-19 подкосил почти 800 украинцев – МОЗ

22:20
COVID-19 подкосил почти 800 украинцев – МОЗ - фото 1

В среду, 1 апреля, Минздрав предоставил обновленные данные о заболеваемости COVID-19 в Украине.

Зеленский пригрозил жесткими мерами за нарушение карантина

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на МОЗ.

"По состоянию на 22:00 1 апреля в Украине 794 лабораторно подтвержденных ПЦР-исследованием случаи COVID-19. Всего в Украине зафиксировано 20 летальных случаев от COVID-19. В общем 13 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

В последующие дни несколько областей страны ввели режим чрезвычайной ситуации.

25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и распространил режим ЧС на всю территорию Украины.

1 апреля правительство ужесточило карантинные меры по борьбе с пандемией коронавируса.

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