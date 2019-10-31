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"Одни п***рам пишут, другие – шл*хам": онанист Кива раскритиковал Яременко

Вчера, 22:20
"Одни п***рам пишут, другие – шл*хам": онанист Кива раскритиковал Яременко - фото 1
"Одни п***рам пишут, другие – шл*хам": онанист Кива раскритиковал Яременко

Нардеп от "ОПЗЖ" Илья Кива раскритиковал "слугу народа" Богдана Яременко за секс-скандал в Раде и написал на него заявление.

Секс-скандал в Раде: Слуга народа решила участь Яременко

Свою позицию политик озвучил в интервью СМИ.

"Одни п***рам пишут, другие – шл*хам". Кого вы сюда понабирали, я прошу прощения? Не надо вести себя так аморально: заказывать проституток, заказывать мальчиков. Вы что творите?", – заявил нардеп и призвал полицию расследовать скандальную переписку своего коллеги.

"Обращаюсь к главе Нацполиции Игорю Клименко с требованием расследовать факт переписки народного депутата Украины от фракции "Слуга Народа" Богдана Яременко на предмет совершения уголовного правонарушения. Хочу напомнить, что несмотря на желание "слуг" легализировать наркотики и проституцию, они по сей день находятся вне закона!", - написал нардеп в Facebook.

'Одни п***рам пишут, другие – шл*хам': онанист Кива раскритиковал Яременко - фото 190505

Отметим, что критикуя Яременко, Илья Кива почему-то забыл упомнить свои собственные подвиги на сексуальном фронте.

'Одни п***рам пишут, другие – шл*хам': онанист Кива раскритиковал Яременко - фото 190506

2 откября нардепа заловили в Раде за актом мастурбации.

'Одни п***рам пишут, другие – шл*хам': онанист Кива раскритиковал Яременко - фото 190507

Подергивая содержимое штанов, Кива о чем-то сосредоточенно беседовал по телефону с девушкой "Юля Конкурс Красоты Одесса". ВИДЕО курьеза смотрите по ссылке.

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Илья Кива Богдан Яременко Верховна Рада Новости Украина
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