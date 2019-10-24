Богдану вручат подозрение? В ГПУ дали ответ

Богдану вручат подозрение? В ГПУ дали ответ

Намедни СМИ сообщили о подготовке ГПУ подозрения в отношении главы ОП Андрея Богдана. Правда ли это?

Как передает "Интерфакс Украина", в ГПУ "отсутствует такая информация".

"У нас отсутствует такая информация. Кроме того, как мы указывали ранее, мы не анонсируем подозрения и процессуальные или следственные действия в уголовных производствах", - заявила пресс-служба учреждения.

Напомним, ранее СМИ писали о том, что Андрей Богдан будто бы подозревается в нарушении закона во время работы на Кабмин Николая Азарова. В годы Януковича чиновник якобы поспособствовал вынесению судами решения о взыскании с Украины 3,1 млрд грн. в пользу Минобороны РФ по госгарантиям корпорации "Единые энергетические системы Украины".

Отметим, что тему сотрудничества Андрея Богдана с регионалами поднимали и ранее. По этой причине общественность и требовала его люстрации, но результат известен. Позже в СМИ появилась информация о полетах политика с Азаровым в Москву.