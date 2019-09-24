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Уволить Богдана? Верховный суд поставил твердую точку

09:44
Уволить Богдана? Верховный суд поставил твердую точку - фото 1
Уволить Богдана? Верховный суд поставил твердую точку

Верховный суд Украины вынес окончательный вердикт о люстрации главы ОП Андрея Богдана.

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Об этом сообщает "Громадське".

По данным СМИ, Фемида не нашла нарушения закона в указе президента Украины Владимира Зеленского о назначении адвоката Игоря Коломойского.

Однако организация "Общественный люстрационный комитет" полагала иначе, с чем и связано ее заявление в адрес суда.

Напомним, что ранее в ОП отреагировали на петицию об увольнении Андрея Богдана. Там заявили, что он и так ушел в отставку, но….с должности главы АП.

А пока общественные деятели спорили о нарушении закона, в распоряжении СМИ оказалось реально заявление об отставке чиновника. У гаранта сперва пытались откреститься, но позже там все же признали подлинность документа. Оставался лишь один вопрос: кто его отправил и зачем?

Сам Богдан первоначально заявил о причастности спецслужб. Однако появилась и другая версия: в утечке виноват один из замов главы ОП, вероятнее всего Кирилл Тимошенко.

Тому задали вопрос, так ли это. Он не дал ответа, отослав работников СМИ к своему шефу.

А немного погода аппарат гаранта и вовсе потерял пресловутое заявление.

 

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Андрей Богдан Владимир Зеленский Офис Президента Новости Украина
Громадське
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