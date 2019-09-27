Владимир Зеленский Юлия Мендель война на Донбассе

Награждённый в разгар Майдана Богдан летал в РФ с Азаровым (ФОТО+ВИДЕО)

09:00
Андрей Богдан знатно тусил с Азаровым - фото 1
Андрей Богдан знатно тусил с Азаровым

Журналисты программы "Схемы" выяснили, откуда у нынешнего главы Офиса президента Владимира Зеленского самая почетная награда Кабмина, а также за что она была получена.

Как оказалось, недолюстрированный соратник Портнова и адвокат Коломойского вплоть до бегства Яныка находился при власти регионалов. И, судя по всему, очень надеялся остаться при власти.

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Он значился советником Азарова, не увольняясь с поста ни в моменты расстрела Небесной сотни, ни в начале Революции достоинства.

Награждённый в разгар Майдана Богдан летал в РФ с Азаровым (ФОТО+ВИДЕО) - фото 188566

Более того, частично он сам приложил руку к тому, чтобы протесты на Майдане вообще начались.

Как свидетельствуют данные о пересечении Богданом границы, в ноябре 2013-го он вместе с Юрием Бойко и самим Азаровым вылетали в Санкт-Петербург в составе официальной делегации Украины.

Награждённый в разгар Майдана Богдан летал в РФ с Азаровым (ФОТО+ВИДЕО) - фото 188556

Уже через день после возвращения тогдашний главарь Кабмина объявил об остановке подписания Ассоциации Украина-ЕС, а также о выделении русскими кредита-взятки в 3 миллиарда долларов.

Чем именно занимался Богдан во время переговоров с русскими, он не поясняет. Да и доступа "к телу" правой руки Зеленского у журналистов нет.

Пытаясь задать вопрос главе ОПУ, работники "Схем" нарвались на яростное сопротивление Мендель, которая отталкивала журналистов и пыталась вырвать у них из рук микрофон.

Награждённый в разгар Майдана Богдан летал в РФ с Азаровым (ФОТО+ВИДЕО) - фото 188554

Что же касается Богдана, то фактически за срыв евроинтеграционного курса Украины его наградили грамотой Кабинета министров. Случилось это в самый разгар противостояний на Майдане.

Награждённый в разгар Майдана Богдан летал в РФ с Азаровым (ФОТО+ВИДЕО) - фото 188555

Официальная формулировка причин представления к награде звучит так: "За проведение превентивных антикоррупционных мероприятий, создание условий нетерпимости и формирования негативного отношения к коррупции", и за "подготовку справочных материалов для премьер-министра Украины".

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