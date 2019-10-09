Богдан давил на КСУ. Ради Януковича – СМИ

Богдан давил на КСУ. Ради Януковича – СМИ

Андрей Богдан мог давить на Конституционный суд Украины ради интересов экс-президента Виктора Януковича.

Об этом сообщают "Буквы" со ссылкой на "KievPost".

По данным издания, в годы правления Януковича, Андрей Богдан будто бы давил на судью КСУ Петра Стецюка ради принятия решения в пользу монополизации власти четвертого президента.

Как результат, Фемида дала добро на индивидуальное членство депутатов в коалиции фракций, узаконив таким образом "тушек". Как уточняет СМИ, действия Богдана вовсе не случайны, т.к. в те годы он являлся посредником Андрея Портнова (замглавы АП Виктора Януковича – прим. ред.).

Напомним, что тему сотрудничества Андрея Богдана с регионалами поднимали и ранее. По этой причине общественность и требовала его люстрации, но результат известен. Позже в СМИ появилась информация о полетах политика с Азаровым в Москву.