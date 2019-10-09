Сергей Пашинский Формула Штайнмайера Авиакатастрофа АН-12 Павел Шаройко Владимир Зеленский война на Донбассе

Богдан давил на КСУ. Ради Януковича – СМИ

19:40
Богдан давил на КСУ. Ради Януковича – СМИ - фото 1
Богдан давил на КСУ. Ради Януковича – СМИ

Андрей Богдан мог давить на Конституционный суд Украины ради интересов экс-президента Виктора Януковича.

"Он неправ": Зеленский раскритиковал Богдана

Об этом сообщают "Буквы" со ссылкой на "KievPost".

По данным издания, в годы правления Януковича, Андрей Богдан будто бы давил на судью КСУ Петра Стецюка ради принятия решения в пользу монополизации власти четвертого президента.

Как результат, Фемида дала добро на индивидуальное членство депутатов в коалиции фракций, узаконив таким образом "тушек". Как уточняет СМИ, действия Богдана вовсе не случайны, т.к. в те годы он являлся посредником Андрея Портнова (замглавы АП Виктора Януковича – прим. ред.).

Напомним, что тему сотрудничества Андрея Богдана с регионалами поднимали и ранее. По этой причине общественность и требовала его люстрации, но результат известен. Позже в СМИ появилась информация о полетах политика с Азаровым в Москву.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Виктор Янукович Андрей Портнов Андрей Богдан Конституционный суд Новости Украина
Буквы
powered by lun.ua
Другое на тему
Украинского миллиардера объявили в розыск. Раскрыты детали - фото 1
Украинского миллиардера объявили в розыск. Раскрыты детали
19:00
Отвод войск: боевики "обвинили" Украину в срыве - фото 1
Отвод войск: боевики "обвинили" Украину в срыве
18:20
Больше 1 млрд: "Уставший мост" Кличко сильно возрос в цене – ФОТО - фото 1
Больше 1 млрд: "Уставший мост" Кличко сильно возрос в цене – ФОТО
17:40
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Этому городу таки нужен новый герой - фото 1
Джокер: Оскара этому господину
06 октября, 17:00
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
04 октября, 10:05
Киев, октябрь 1990 года - фото 1
Чудо на граните: Украинская революция, о которой почти никто не помнит
02 октября, 16:45
Загрузка...