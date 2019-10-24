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ГПУ возьмется за Богдана. В чем он заподозрен? - СМИ

16:20
ГПУ возьмется за Богдана. В чем он заподозрен? - фото 1
ГПУ возьмется за Богдана. В чем он заподозрен?

ГПУ планирует вручить подозрение главе ОП Андрею Богдану за работу на Николая Азарова.

Богдан давил на КСУ. Ради Януковича – СМИ

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на инсайд.

"В понедельник (21 октября) в Управлении спецрасследований обсуждался вопрос о наличии оснований для сообщения о подозрении Богдану", - утверждает источник.

По данным информатора, Богдан подозревается в нарушении закона во время работы на Кабмин Николая Азарова. В годы Януковича чиновник будто бы поспособствовал вынесению судами решения о взыскании с Украины 3,1 млрд грн. в пользу Минобороны РФ по госгарантиям корпорации "Единые энергетические системы Украины".

Напомним, что тему сотрудничества Андрея Богдана с регионалами поднимали и ранее. По этой причине общественность и требовала его люстрации, но результат известен. Позже в СМИ появилась информация о полетах политика с Азаровым в Москву.

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