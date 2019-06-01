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Полиция прострелила голову ребенку – ГБР

21:00
Полиция прострелила голову ребенку – ГБР - фото 1
Полиция прострелила голову ребенку – ГБР / РБК Украина

В пятницу, 31 мая, в Переяслав-Хмельницком случилось ЧП. 5-летнего ребенка доставили в местную больницу со множественными травмами головы.

В Киеве иностранный инструктор Нацгвардии прострелил себе голову

По утверждению полиции, инцидент произошел по чистой случайности: мальчик будто бы поскользнулся и упал. Но у ГБР возникло сомнение. Как оказалось, на самом деле ребенку прострелили голову. Осталось лишь найти виновных. И таковых нашли.

"Установлено, что к нанесению огнестрельных тяжких телесных повреждений ребенку могут быть причастны два работника Переяслав-Хмельницкого ОП ГУ НП в Киевской области", - говорится в сообщении учреждения.

На данный момент в квартирах подозреваемых проходит обыск.

"Следователями ГБР готовится задержание двух полицейских в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, а также сообщение о подозрении в совершении покушения на умышленное убийство малолетнего ребенка и избрание меры пресечения", - подытожили следаки.

Напомним, в центре Киева неизвестный прострелил ноги иностранцу

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