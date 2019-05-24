У Зеленского отшутились по поводу петиции об отставке

Андрей Богдан считает, что украинцы шутят

Назначенный в нарушение закона главой Администрации президента Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил, что никто не воспринимает всерьёз набравшую более 40 тысяч голосов петицию за отставку главы государства.

И хотя никаких ожиданий ухода Зеленского после подписания народом требования не было, подобная реакция вызывает ряд вопросов.

Отбросим на минуту все предвыборные рассказы новоиспечённого президента о том, как он собирается уходить, если нарушит закон. Не обратим внимание на обещания остановить кумовство и последующие назначения своих друзей на руководящие должности. Но у Зеленского помимо всего прочего утверждали ещё и о том, что во всем будут опираться на мнение людей.

- Мы расцениваем эту петицию, как шутку, возможно даже как смешную шутку. Законом предусмотрены случаи, когда заканчиваются полномочия президента и такие петиции не являются основанием для реагирования путем окончания полномочий президента, - заявил Богдан в эфире программы «Право на власть» на телеканале 1+1. - Мы понимаем, что часть населения Владимира Александровича не поддерживает, и мы будем стараться, чтобы эта часть населения уменьшалась путем их убеждения и чтобы они стали нашими единомышленниками.

Как известно, петиция за отставку новоизбранного президента Владимира Зеленского набрала необходимые для ее рассмотрения 25 тысяч подписей менее чем за сутки.

В ответ на это фанаты артиста наплодили более 10 петиций в поддержку Зеленского. В них они требовали отменить рассмотрение прошения об отставке, запретить подписывать петиции об уходе президента, а также в принципе отказаться от петиций.