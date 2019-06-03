Умер 5-летний мальчик, которому выстрелили в голову пьяные копы

Кирилл Тлявов умер в больнице

К несчастью, чудес не свете не бывает и пятилетний Кирилл Тлявов, которому два дня назад выстрелили в голову два пьяных полицейских в Киевской области, умер.

Вопиющий случай произошел 1 июня в Переяславе-Хмельницком Киевской области. Мальчику сделали операцию, однако спасти ребенка не удалось - в понедельник, 3 июня, он умер. За его жизнь боролись лучшие нейрохирурги страны, однако спасти ребенка не удалось, информирует 24 канал.

Зато удалось задержать его убийц - это два полицейских. Как сообщают Вести, один из них патрульный - старший сержант Петровец, 1977 года рождения. Работает в секторе реагирования патрульной полиции Переяслав-Хмельницкого отделения полиции в Киевской области. Второй - в главке Нацполиции Киевской области, занимает должность инспектора водной полиции - лейтенант Приходько, 1988 года рождения. Они были задержаны в ночь на 1 июня.

Кирилл вместе со своим старшим братом играли во дворе, там же пьяные в зюзю Петровец и Приходько решили пострелять по банкам из пневматической винтовки, нарушив все меры предосторожности и техники безопасности. Одна из пуль, выпущенных пьяными полицейскими, попала в ребенка и застряла в головном мозге. Дети в этом время сидели на детской площадке на корточках и играли телефонами. Об этом в комментарии "Фактам" рассказала бабушка погибшего ребенка - Александра Тлявова.

Врачи пять часов не могли определить, что произошло с Кирилом, поскольку в Переяслав-Хмельницком даже нет аппарата МРТ. Родители умоляли отвезти ребенка в Киев, но врачи говорили, что в таком состоянии его нельзя транспортировать, он не переживет дорогу. Пока в Переяслав не приехал нейрохирург, никто не мог толком ничего сделать. Когда хирург из киевской больницы № 7 согласился взяться за этот случай, Кирилла все же отвезли на реанимобиле в Киев, где несчастный ребенок и умер.

Изначально местная полиция пыталась отмазать коллег и хотела оформить инцидент как нелепую случайность - якобы ребенок упал и получил открытую черепно-мозговую травму от удара об асфальт. Однако позднее медики и ГБР установили истину.

Тлявова сообщила, что к ней приходили родственники подозреваемых. "В воскресенье приходили мать и сестра одного из них. Извинялись, дали 10 тысяч гривен. Приходила какая-то женщина и от второго полицейского. Она перечислила 6 тысяч гривен. Понятно, что надолго нам этого не хватит - впереди длительное лечение и потом, даст Бог, реабилитация. Главное, чтобы Кирюша выжил. А что касается этих людей, то они в любом случае должны понести наказание по всей строгости закона. И мы будем на этом настаивать. Никакого искреннего раскаянья там, судя по всему, нет", - рассказала бабушка ребенка.

Сейчас в ГБР, которое ведет резонансное дело, переквалифицируют статью в более суровую - умышленное убийство - 115 часть вторая. Также стоит отметить, что все эти дни никакой реакции от начальника двух упырей-убийц - министра внутренних дел Арсена Авакова не было.