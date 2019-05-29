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Богдана в отставку?: Верховный суд вынес вердикт

20:59
Богдана в отставку?: Верховный суд вынес вердикт - фото 1
Богдана в отставку?: Верховный суд вынес вердикт

В среду, 29 мая, Верховный суд Украины вынес вердикт по делу законности назначения Андрея Богдана на пост главы администрации президента. Фемида постановила, что….

Минюст отправил в Администрацию президента письмо с требованием пояснить за Богдана

...не может открыть уголовное производство, так как заявитель по делу не является субъектом правоотношений по назначению ответчика на упомянутый пост (т.е. Богдана – прим. ред).

Отметим, что на сайте президента Украины уже как неделю размещена петиция с требованием отставки главы АП Андрея Богдана. Прошение уже набрало необходимые 25 тыс. голосов. Однако президент Владимир Зеленский эту ситуацию пока никак не прокомментировал.

Богдана в отставку?: Верховный суд вынес вердикт - фото 181830

Напомним, Владимир Зеленский назначил замглавы АП. Им стал Алексей Гончарук.

Алексей Гончарук - юрист, доктор философии. Ранее работал советником Министра экономразвития и торговли. Является главой Общественного комитета по защите активного избирательного права.

Новый замглавы уже прокомментировал свое назначение.

"Отныне я буду работать в администрации президента Украины в команде президента Владимира Зеленского. На позиции заместителя главы АП. Для меня это большой вызов и большая ответственность. В команде буду отвечать за блок экономического развития и продолжения реформ".

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