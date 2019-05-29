Богдана в отставку?: Верховный суд вынес вердикт

Богдана в отставку?: Верховный суд вынес вердикт

В среду, 29 мая, Верховный суд Украины вынес вердикт по делу законности назначения Андрея Богдана на пост главы администрации президента. Фемида постановила, что….

...не может открыть уголовное производство, так как заявитель по делу не является субъектом правоотношений по назначению ответчика на упомянутый пост (т.е. Богдана – прим. ред).

Отметим, что на сайте президента Украины уже как неделю размещена петиция с требованием отставки главы АП Андрея Богдана. Прошение уже набрало необходимые 25 тыс. голосов. Однако президент Владимир Зеленский эту ситуацию пока никак не прокомментировал.

Напомним, Владимир Зеленский назначил замглавы АП. Им стал Алексей Гончарук.

Алексей Гончарук - юрист, доктор философии. Ранее работал советником Министра экономразвития и торговли. Является главой Общественного комитета по защите активного избирательного права.

Новый замглавы уже прокомментировал свое назначение.

"Отныне я буду работать в администрации президента Украины в команде президента Владимира Зеленского. На позиции заместителя главы АП. Для меня это большой вызов и большая ответственность. В команде буду отвечать за блок экономического развития и продолжения реформ".