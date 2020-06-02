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Авакова в отставку: Голос зарегистрирует постановление

08:40
Авакова в отставку: Голос зарегистрирует постановление - фото 1
Авакова в отставку: Голос зарегистрирует постановление

Парламентская фракция Голос зарегистрирует в Раде постановление об отставке главы МВД Арсена Авакова.

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Об этом сообщил нардеп фракции Голос Андрей Осадчук.

"Он 6 лет отвечает за реформу внутренних дел. Требование реформы вообще началась с того, что 6,5 года назад мы на Майдане купили своими голосами на выборах и налогами убийц, которые убивали украинцев на Крещатике. Основной задачей было - не допустить наличие в рядах МВД оборотней в погонах, садистов", - заявил политик.

Как уточнил Осадчук, постановление об увольнении Авакова будет зарегистрировано 2 июня.

"В конце сессионного дня мы увидим количество подписей, этот документ будет зарегистрирован и дальше он должен пройти определенную процедуру в Верховной Раде", - отметил нардем.

Напомним, что …

В последние годы Арсен Аваков сумел проявить редчайшую прозорливость и изворотливость на властном Олимпе.

Весной 2019 г. глава МВД четко встал на сторону будущей (теперь новой) власти, провалив избирательные сетки Петра Порошенко, так что на первых порах вопрос о его увольнении и вовсе не поднимался.

Его позициям не повредило даже убийство 5-летнего Кирилла Тлявова. Как и ожидалось, об этой истории вскоре забыли, президент тактично промолчал (Зеленский скор на громкие заявления - прим. ред), а петиции об отставке одиозного министра улетели в известном направлении.

Последующие события лишь усилили недовольство украинцев скандальным министром. Безосновательные обвинения ветеранов АТО в убийстве Павла Шеремета, изнасилование полицейскими девушки в Кагарлыке и перестрелка титушек в Броварах – все эти инциденты вопиют лишь об одном: Когда Аваков уйдет в отставку?

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Арсен Аваков Партия Голос Верховна Рада увольнение Новости Украина
Громадське
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