Убийство Шеремета: Полиция озвучила основную версию

Убивство Шеремета: Полиция озвучила основную версию

В четверг, 12 декабря, замглавы Нацполиции Евгений Коваль озвучил несколько версий убийства журналиста Павла Шеремета.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на брифинг НПУ.

"Следствием было выдвинуто несколько версий. Первая: ошибка в объекте преступления, учитывая то, что взорванный автомобиль принадлежал и использовался руководителем сайта "Украинская правда" Аленой Притулой. Вторая версия - бытовые и межличностные конфликтные ситуации. Версия номер 3 - профессиональная деятельность потерпевшего журналиста в Украине, Беларуси и России и четвертая версия - дестабилизация социально-политической ситуации в государстве путем убийства известного лица", - заявил Евгений Коваль и назвал основную версию следствия.

Евгений Коваль

"После обработки три версии из четырех не нашли подтверждения. Следствие продолжило отрабатывать основной версии - дестабилизации ситуации в государстве путем убийства известной личности", - подчеркнул замглавы Нацполиции.

Напомним, 20 июля 2016 года в центре Киева взорвали машину руководителя "Украинской правды" Алены Притулы, в которой находился Павел Шеремет. Взрывом журналисту почти полностью оторвало ногу: он погиб на месте.

Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил подтвердил первоначальную версию следствия: имела место детонация взрывного устройства. Пятый президент Петр Порошенко поручил правоохранителям немедленно расследовать убийство журналиста. С 24 июля 2018 г. полиция засекретила все решения судов в деле об убийстве работника СМИ.

12 декабря 2019 г. полиция озвучила результаты расследования. По версии правоохранителей, убийство Шеремета организовала и спланировала преступная группа, состоявшая из ветеранов АТО. Лидером преступников будто бы являлся Владислав Грищенко ("Буча") – ранее судимый информатор СБУ, а убийцами – Андрей Антоненко и Юлия Кузьменко. Подробности читайте по ссылке.