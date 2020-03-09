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"Слуга народа" поищет замену Авакову

18:02
"Слуга народа" поищет замену Авакову - фото 1
"Слуга народа" поищет замену Авакову

Команда Зе поищет кандидата на место бессменного главы МВД Арсена Авакова.

Аваков подаст в отставку: в Раде назвали условие

Об этом заявила замглавы фракции "СН" Евгения Кравчук в интервью 24 каналу.

"Мы решили так: предложим заместителя, и если этот человек вырастет и мы будем понимать, что он сможет заменить министра, то вечных людей нет нигде. Свидетельствуют предыдущие увольнения", - сказала политик, подчеркнув, что к Авакову имеются определенные вопросы.

"Есть вопрос к господину Авакову: и по полиции, и, очевидно, по другим моментам. Очевидно — и это правда — нет до сих пор кандидата у Владимира Зеленского, который бы полноценно мог гарантировать, что все будет хорошо", - подчеркнула Евгения Кравчук.

Для справки

В последние годы Арсен Аваков сумел проявить редчайшую прозорливость и изворотливость на властном Олимпе.

Весной 2019 г. глава МВД четко встал на сторону будущей (теперь новой) власти, провалив избирательные сетки Петра Порошенко, так что на первых порах вопрос о его увольнении и вовсе не поднимался.

Его позициям не повредило даже убийство 5-летнего Кирилла Тлявова. Как и ожидалось, об этой истории вскоре забыли, президент тактично промолчал (Зеленский скор на громкие заявления - прим. ред), а петиции об отставке одиозного министра улетели в известном направлении.

Однако близились ультимативные полгода, за которые каждый из топ чиновников должен был отчитаться о результатах перед Зеленским. Для Авакова таким достижением могло стать лишь раскрытие громкого преступления. В его случае, успешное расследование убийства Павла Шеремета.

И хоть политик не справился с задачей, его позициям это вовсе не помешало: 4 марта 2020 г. Арсен Аваков стал одним из немногих министров, которым удалось сохранить свой пост после отставки Алексея Гончарука. О том как это было читайте в нашем материале.

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Партия Слуга народа Арсен Аваков МВД Новости Украина
24 канал
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