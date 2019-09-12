Зам Князева отреагировал на свою "отставку" - ФОТО

Зам Князева отреагировал на свою «отставку» - ФОТО

Намедни многие СМИ написали о скорой отставке нескольких замов главы полиции Сергея Князева. Правда ли это? Один из "уволенных" генерал Вячеслав Аброськин дал ответ.

Свою реакцию он написал в Facebook.

"Cегодня пишут мне друзья и не совсем друзья. Да, я разговаривал с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Пока на сегодня остаюсь на месте. Сейчас в Мариуполе, где наши добровольцы отдали оружие, которое необходимо для защиты государства, всего 10 тонн. Спасибо вам, собратья по защите нашей страны", - заявил первый замглавы Нацполиции.

Отметим, что помимо Аброськина, в списке "отставников" также значились Начальник Главного следственного управления Виталий Невгад и глава Департамента защиты экономики Игорь Купранец.

На данный момент они так и не отреагировали на свое "увольнение". В то же время, уход Купранца можно считать уже решенным, так как ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук ранее заявлял о необходимости ликвидации возглавляемого им подразделения.