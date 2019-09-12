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Зам Князева отреагировал на свою "отставку" - ФОТО

08:48
Зам Князева отреагировал на свою «отставку» - ФОТО - фото 1
Зам Князева отреагировал на свою «отставку» - ФОТО

Намедни многие СМИ написали о скорой отставке нескольких замов главы полиции Сергея Князева. Правда ли это? Один из "уволенных" генерал Вячеслав Аброськин дал ответ.

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Свою реакцию он написал в Facebook.

"Cегодня пишут мне друзья и не совсем друзья. Да, я разговаривал с министром внутренних дел Арсеном Аваковым. Пока на сегодня остаюсь на месте. Сейчас в Мариуполе, где наши добровольцы отдали оружие, которое необходимо для защиты государства, всего 10 тонн. Спасибо вам, собратья по защите нашей страны", - заявил первый замглавы Нацполиции.

Зам Князева отреагировал на свою 'отставку' - ФОТО - фото 187572

Отметим, что помимо Аброськина, в списке "отставников" также значились Начальник Главного следственного управления Виталий Невгад и глава Департамента защиты экономики Игорь Купранец.

На данный момент они так и не отреагировали на свое "увольнение". В то же время, уход Купранца можно считать уже решенным, так как ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук ранее заявлял о необходимости ликвидации возглавляемого им подразделения.

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Вячеслав Аброськин Национальная полиция отставка Новости Украина
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