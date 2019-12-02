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Зверобой явилась в ГБР. Но есть нюанс

16:30
Зверобой явилась в ГБР. Но есть нюанс - фото 1
Зверобой явилась в ГБР. Но есть нюанс

В понедельник, 2 декабря, волонтер Маруся Зверобой явилась в ГБР, однако допрос у следователя она так и не прошла.

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Об этом сообщает "Интерфакс Украина" со ссылкой на пресс-секретаря ГБР Анжелику Иванову.

"Она пришла в ГБР, но на допрос следователя не пришла, оставила лишь документы в канцелярии. Процессуальный статус у нее сейчас – свидетель, до того, как процессуальный руководитель подпишет подозрение", - отметила Иванова.

В свою очередь Зверобой заявила, что в повестке ГБР не был определен ее статус, поэтому ей не совсем ясно, о каком следственном действии шла речь.

Напомним, после скандального общения Владимира Зеленского с ветеранами АТО, София Федина и волонтер Маруся Зверобой записали видео, где в бранной форме предположили скорую смерть президента. В ответ правоохранители поспешили открыть производство.

26 ноября ГБР заявило о подготовке подозрения Софии Фединой. 28 ноября очередь дошла и до Маруси Зверобой: правоохранители вломились к ней в дом и провели обыск.

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Маруся Зверобой Владимир Зеленский ГБР допрос Новости Украина
Интерфакс Украина
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