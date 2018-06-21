Жми на газ: В чем суть торговой войны между США и ЕС

12:45 , Сегодня , Сегодня

Это просто бизнес? / Getty Images

Автор Без Табу разбирается в нюансах разгоревшейся между США и Европейским Союзом войны пошлин, находит я якобы экономическом противостоянии политический след и прогнозирует, что все это затянется на долгие годы.

Лет тридцать пять назад США могли и вроде даже должны были развязать торговую войну с Европой. Не выгоды ради, а в назидание западным немцам, которые наплевали на союзнический долг и по максимуму вложились в строительство советского газопровода «Уренгой – Помары – Ужгород». Но контракт века «газ – трубы» никакого губительного последствия для ФРГ не имел и близко. Вашингтон тогда заподозрили в недальновидности, тем более что в Белом доме в то время обитал бывший актер и недалекий (как могло показаться) Рейган.

Сейчас, спустя годы, стало очевидно, что американцы в середине восьмидесятых поступили крайне мудро. Пришедший к власти после окончания «гонки на лафетах» Горбачев словно чувствовал себя обязанным за помощь экономике угасающей советской империи. В итоге это привело к практически безвозмездному с точки зрения политики возвращения Германии восточных земель. Генсек-президент хоть и разжился Нобелевской премией мира, но для СССР сделка с Колем стала контрольным выстрелом в голову. Зато советские граждане вдоволь напробовались диковинной западной снеди из гуманитарной помощи.

В наши дни ситуация в какой-то степени повторяется. В стране-правонаследнице СССР экономика официально уже не плановая, и межгосударственные отношения не надо более оформлять под видом бартерных сделок. Продажа энергоносителей до сих пор остается для Москвы занятием прибыльным и приоритетным – чем больше продали, тем лучше живется. Немцы по-прежнему не волнуются насчет мнения США о «вентиле в руках дикарей». А строительство нового газопровода на общие средства продолжается, пускай и с проволочками.

Вот только Америка с ролью пассивного наблюдателя на сей раз не смирилась. Хотите российского газа по дешевке в режиме совладения? Хорошо, получайте в ответ повышение пошлин на ввоз алюминия и стали. По версии Вашингтона, это лишь мера, способствующая «поднятию с колен» американской тяжелой промышленности. Но очевидна и попытка поддавить на тех немецких промышленных гигантов, которые пытаются усидеть на двух стульях. Ведь нельзя одновременно выражать озабоченность перманентно осложненной обстановкой на Донбассе и якобы по незнанию гонять турбины в оккупированный Крым.

Ответный ход Еврокомиссии явно попахивает нежеланием пилить используемый в качестве насеста сук. А все потому, что замахиваться на главные пункты из списка американского экспорта себе дороже. Повышение пошлин коснулось в основном вещей не критичных (если не считать симметричных мер по стали и алюминию). По поводу джинсов, например, можно справедливо перефразировать персонажа Петера Стормаре из «Армагеддона»: «Американские джинсы, российские джинсы.… Какая разница, все они сделаны на Тайване». То же касается виски и сигарет, которые даже в цивилизованные европейские страны гоняют преимущественно не из США. В общем, зубы Европа показала, но кусаться на самом деле не намерена.

При этом и официальная американская позиция с отдельных ракурсов смотрится забавно. Отдельные источники пытаются списать все неприятные моменты на проблемного президента: мол, дед уже староват, с головой дружит через два на третий. Та же риторика использовалась применительно к Рейгану, когда тот сгоряча называл СССР «империей зла» и неумело отмахивался от обвинений в организации операции «Иран – контрас». Всем же очевидно, что первое лицо США не имеет в своих руках абсолютной власти как сейчас, так и в восьмидесятых. И как бы не вышло так, что инициатором и вдохновителем торговой войны был не Трамп, а кто-то иной.

Очевидно и условие прекращения войны пошлин. Германия, скажем, должна в ближайшее время выйти из проектов, связанных с «Северным потоком», другие европейские члены «большой семерки», судя по тонким намекам, вернут себе прежние торговые привилегии лишь в случае замораживания экономических контактов с РФ. Это будет непросто с учетом того, что взаимоотношения внутри G7 давно напоминают сюжет басни Крылова, а российское лобби в отдельно взятых парламентах и правительствах весьма сильно.

Как вся эта возня повлияет на Украину? Да в сущности никак. Транзит российского газа через нашу территорию прекращать, похоже, не намерены в любом случае. Сталь и алюминий украинского производства США категорически не интересны – это было понятно еще после очередного по счету обвала цен на рынке. Одним словом, личные интересы отсутствуют как класс, если вынести за скобки вероятное ослабление российской экономики как последствие таможенного противостояния. Но случится это не завтра и не послезавтра.

А затянуться вялотекущий конфликт может действительно надолго. Без форс-мажорных обстоятельств власть в государствах-фигурантах поменяться сможет в лучшем случае году так в 2020-м. А действующие игроки на компромисс идти не намерены. Ни США с Трампом в роли говорящего громоотвода, ни Европа, которой газ из РФ в стандартном виде привычнее и милее американского сжиженного (его ведь еще как-то доставить и принять нужно). И делать ставки на победителя пока что нет смысла – есть риск, что в выигрыше по мотивам этой истории не останется вообще никто. Да, «даже поднимающаяся с колен» американская тяжелая промышленность.

Виталий Могилевский, Без Табу