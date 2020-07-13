Владимир Зеленский Карантин в Украине война на Донбассе Досье

Зеленский усилит наказание за пьяное вождение: Но он же сам его и ослабил

15:30
Зеленский усилит наказание за пьяное вождение: Но он же сам его и ослабил - фото 1
Зеленский усилит наказание за пьяное вождение: Но он же сам его и ослабил

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на ДТП под Киевом, унесшее жизни нескольких человек и предложил усилить наказание за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

Экс-министр Омелян попиарился на смертях людей в ДТП и обвинил во всем Зеленского

Об этом сообщает "Громадське".

"ДТП на Столичном шоссе под Киевом - последний страшный пример халатности и безответственности некоторых водителей. Погибли два взрослых человека и два ребенка. За жизнь еще одного мальчика борются наши врачи. И это - не первая авария, вызванная этим водителем. Этот законопроект ("О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усиления ответственности за отдельные правонарушения в сфере безопасности дорожного движения" - прим. ред.) чрезвычайно важен. Законодательная ответственность за такие случаи - это гарантия того, что государство стоит на защите безопасности каждой семьи и каждого украинском", - заявил президент.

Отметим, что….

2 июля глава государства Владимир Зеленский отменил уголовную ответственность за вождение в нетрезвом виде.

12 июля в Киевской области водитель "Мерседес" в состоянии алкогольного и наркотического опьянения выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой "Хюндай". В результате ДТП погибли 4 человека, 2 из них – дети. Мальчика, 2006 года рождения, доставили в больничное учреждение для оказания медицинской помощи. По факту ДТП правоохранители открыли уголовное производство.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Владимир Зеленский ДТП Новости Украина
Громадське
Другое на тему
Смертельное ДТП под Киевом: Полиция открыла дело - фото 1
Смертельное ДТП под Киевом: Полиция открыла дело
12:30
МОЗ обновил статистику по COVID-19 в Украине - фото 1
МОЗ обновил статистику по COVID-19 в Украине
11:30
Дуда вновь станет президентом Польши: Раскрыты детали - фото 1
Дуда вновь станет президентом Польши: Разрыв минимален
10:30
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Канадські будні - фото 1
Далека близька країна. Що ми знаємо про Канаду
01 июля, 17:30
Гей, брати, до світлої мети (с) - фото 1
На чужій землі: Анексія Закарпаття як типовий приклад політики Кремля
29 июня, 12:50
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
28 июня, 19:30