Смертельное ДТП под Киевом: Полиция открыла дело

Смертельное ДТП под Киевом: Полиция открыла дело

Национальная полиция Украины открыла уголовное производство по факту смертельного ДТП под Киевом, унесшего жизни 4 человек.

Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

"Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. В рамках досудебного расследования полицейские устанавливают все обстоятельства и причины этого смертельного ДТП", - говорится в сообщении.

На данный момент следователи готовят сообщение о подозрении в совершении преступления и согласовывают с прокуратурой ходатайство об аресте виновника ДТП.

Что было ранее?

12 июля в Киевской области водитель "Мерседес" в состоянии алкогольного и наркотического опьянения выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой "Хюндай". В результате ДТП погибли 4 человека, 2 из них – дети. Мальчика, 2006 года рождения, доставили в больничное учреждение для оказания медицинской помощи.