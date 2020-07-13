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Смертельное ДТП под Киевом: Полиция открыла дело

12:30
Смертельное ДТП под Киевом: Полиция открыла дело - фото 1
Смертельное ДТП под Киевом: Полиция открыла дело

Национальная полиция Украины открыла уголовное производство по факту смертельного ДТП под Киевом, унесшего жизни 4 человек.

Экс-министр Омелян попиарился на смертях людей в ДТП и обвинил во всем Зеленского

Об этом сообщает пресс-служба НПУ.

"Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет. В рамках досудебного расследования полицейские устанавливают все обстоятельства и причины этого смертельного ДТП", - говорится в сообщении.

На данный момент следователи готовят сообщение о подозрении в совершении преступления и согласовывают с прокуратурой ходатайство об аресте виновника ДТП.

Что было ранее?

12 июля в Киевской области водитель "Мерседес" в состоянии алкогольного и наркотического опьянения выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой "Хюндай". В результате ДТП погибли 4 человека, 2 из них – дети. Мальчика, 2006 года рождения, доставили в больничное учреждение для оказания медицинской помощи.

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