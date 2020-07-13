Экс-министр Омелян попиарился на смертях людей в ДТП и обвинил во всем Зеленского

Омелян - мастер танцев на костях

В воскресенье, 12 июля, под Киевом в страшном ДТП по вине пьяного водителя погибли 4 человек. К сржалению, такой инфоповод не остался без внимания беспринципных политиков, решивших на этом попиариться.

Одним из таких стал бывший министр транспорта и инфраструктуру Владимир Омелян.

Бывший чиновнки не удержался от того, чтобы прямо возложить моральную ответственность за смерти целой семьи на президента Зеленского.

"С 1 июля за вождение в состоянии алкогольного опьянения должна была быть уголовная ответственность. Но Президент Зеленский решил иначе и ветировал этот закон - «просто административка». В воскресенье на Обуховской трассе из Конча-Заспы, пьяный негодяй убил семью: обоих родителей, их двоих детей. Третий ребенок, в очень тяжелом состоянии, в больнице. Даже если выживет - будет круглой сиротой. За последние несколько дней - более десятка раненых и погибших на фронте. Потому что Президент Зеленский решил поиграть в еще один «мир». Когда Вы слышите, что некомпетентный власть убивает - в большинстве случаев это не просто критика со стороны оппозиции. Это - печальная реальность! Действия идиотов нас убивают и лишают будущего!", - написал популист, смешав все в кучу.

Пост экс-министра, а ныне фейсбучного тролля Омеляна:

При этом "отец гиперлупа" забыл упомянуть, что Зеленский ничего не ветировал, а подписал другой закон, который отменил действие предыдущего. Более того, закон, пожписанный Зеленским и вступивший в силу 3 июля, был принять Верховной Радой - за него отдали голоса депутаты всех фракций, в том числе и партии, которой ныне симпатизирует Омелян, - "Европейской солидарности" Порошенко (хотя самого Порошенко на голосовании не было). Всего же результат политсилы такой: "за" - 20 голосов, "против" - 0, "не голосовали" или не были на работе, а голосование - это работа - 7.

Таким образом, если бы Омелян хотел бы возложить полноценную моральную ответсвенность за смерти людей, ему стоило бы разделить ее между всеми ветвями власти. А еще лучше бы экс-чиновнику было промолчать и на пытаться извлечь сиюминутную политическую выгоду на крови.

В комментариях Омеляну моментально насовали и пристыдили, однако он пока решил свой пост не сносить.