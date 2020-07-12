Под Киевом пьяный водитель Mercedes устроил жуткую аварию и убил 4 человек ВИДЕО

Пьяный водитель забрал жизни трех людей

Днем в воскресенье, 12 июля, на подъезде к Киеву произошла жуткая ДТП по вине в дрызг пьяного водителя Mercedes.

Смертельное ДТП произошла на Старообуховской трассе в 5 км от городской черты, сообщает Киев Оперативный.

Водитель авто Mercedes столкнулся с микроавтобусом Mercedes Sprinter, в результате чего утратил управление и выскочил на “встречку”, где влетел в двигавшийся навстречу Hyundai Tucson.

Видео аварии:

Видео последствий ДТП - 12.07.2020 на Старообуховской трассе:

В Hyundai ехала семья из пяти человек - двое взрослых (муж и жена) погибли на месте в результате столкновения. Позднее умерла от последствий ДТП их дочь - 8-летняя девочка. Еще двое пассажиров - их сыновья 10 и 12 лет - госпитализированы в критическом состоянии. Вечером того же дня 10-летний мальчик скончался в больнице.

Виновник же аварии остался цел - правда, он был в невменяемом состоянии. Пьяного убийцу четырех человек едва не линчевали свидетели ДТП, однако тот каким-то чудом сумел дождаться приезда полиции.

Виновник ДТП

Копы установили, что в крови водителя Mercedes 1,37 промилле. К этому букету также добавились явные признаки наркотического опьянения.

Зовут нарушителя - Желепа А.М. - он уже был судим за аналогичное преступление - в 2010 он, будучи пьяным за рулем, убил женщину в ДТП, получил срок и отсидел его.

Отметим, что с июля вождение в нетрезвом виде более не является уголовным преступлением (было таким два дня). Такое решение было принято дружным большинством нардепов и визировано президентом.